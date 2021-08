Ciclista é atropelado por caminhão em Niterói - Reprodução Nittrans

Publicado 30/08/2021 12:18

Rio - Um ciclista foi atropelado por um caminhão, nesta segunda-feira, na Avenida Marquês do Paraná, próximo ao Batalhão da Polícia Militar, no sentido Icaraí, no Centro de Niterói. A vítima não tinha identificação e seu estado de saúde é considerado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu por volta das 9h25 e o ciclista foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.



Por causa do acidente, a Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) informou que duas faixas da via estão interditadas e equipes estão no local orientando os motoristas.