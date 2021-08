Material apreendido foi apresentado na delegacia de Niterói - Divulgação

Publicado 30/08/2021 11:52

Rio - Uma ação policial em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de grande quantidade de drogas e uma arma. A ocorrência foi na comunidade do Abacaxi, no bairro Cubango, na tarde deste domingo (29).

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) patrulhavam o bairro e tiveram a atenção voltada para um suspeito que estava em um dos acessos à comunidade. Na abordagem, encontraram com ele uma pistola calibre 45 milímetros e uma carga de drogas, entre maconha e cocaína.

O suspeito foi autuado em flagrante levado para a 76ª DP (Niterói- Centro), onde o caso foi registrado.