A Fiocruz produz vacina em parceria com a farmacêutica AstraZeneca - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Publicado 30/08/2021 10:43

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) continua nesta segunda-feira a distribuição das 403.250 doses da vacina Oxford/Astrazeneca aos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. As remessas são destinadas à segunda dose do ciclo de vacinação.



Os municípios do Rio, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá retiraram suas doses neste final de semana, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, localizada em Niterói. Para as regiões Norte, Noroeste e Baía da Ilha Grande do Rio, a distribuição está sendo feita nesta manhã em dois helicópteros que partem do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar, também em Niterói.

Já para as demais cidades, a entrega acontece ainda hoje por meio de vans e caminhões do estado, que terão o apoio de uma escolta da Polícia Militar para assegurar a chegada dos imunizantes aos seus destinos.



Os imunizantes da farmacêutica Oxford/AstraZeneca foram recebidos pelo estado em duas remessas: 245 mil na sexta-feira e 158.250 neste domingo. A Secretaria também recebeu ainda uma remessa de 91.260 de vacinas da Pfizer, que estão sendo enviadas, em parte, hoje para Rio, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí. Amanhã as outras doses da vacina serão enviadas para os demais municípios.