Saude - Prefeitura do Rio de Janeiro vacinar adolescentes de 16 anos. Na foto, Isabela Dias e a mae, Sandra Dias, na Clinica da Familia Medalhista Olimpico Ricardo Lucarelli Souza, no Estacio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/08/2021 10:11 | Atualizado 30/08/2021 10:48

Rio - Foi iniciada na manhã desta segunda-feira (30) a vacinação de meninas de 16 anos contra a covid-19 no município do Rio de Janeiro. Com alegria, as jovens comemoraram o seu momento e a campanha acontece normalmente nos postos. A cidade conta com 89% de todos os cariocas imunizados contra a covid-19 com a primeira dose e 43,7% com o esquema completo.

Na Clínica da Família Ricardo Lucarelli Souza, no Estácio, na Zona Norte do Rio, a estudante Stefany de Mercati, de 16 anos, compareceu na parte da manhã para receber a sua primeira dose e confessou ter ficado com medo da injeção, mas comemorou a chegada da sua vez. “Estou feliz, porque sei que se eu for pegar eu não vou ter um grande perigo como antigamente”, disse.

Gabriela Tabachini, de 16 anos, afirmou que estava ansiosa para receber a primeira dose e alertou que a luta contra a covid-19 não é individual. “Acho que é a hora da gente se vacinar e pensar não só sobre a gente mas por todos”, afirmou. Acompanhando a jovem, Francisco Alex, pai de Gabriela, lamentou as perdas durante a pandemia. “Infelizmente perdemos muitas vidas”.

Com o sentimento de gratidão, a estudante Isabela Dias, de 16, classificou o seu momento como gratificante. “É um momento muito gratificante pra mim. Porque é importante para a minha proteção, estou feliz e grata mesmo”. A autônoma Sandra Dias, mãe da jovem, também compartilhou a alegria: “Missão cumprida”.

No ponto de vacinação do Planetário da Gávea, a cabeleireira Márcia Regina Elias, de 59 anos, compareceu para tomar a sua segunda dose. Apesar da fila estar grande, ela elogiou o atendimento e disse que todos estavam recebendo a vacina em alta velocidade. "Foi muito rápido e o atendimento está ótimo, com várias pessoas ajudando. A minha irmã também chegou, ela estava no final da fila e já recebeu o imunizante", afirmou.

Mais de 7,5 milhões de doses foram aplicadas no município do Rio de Janeiro, que teve o começo da vacinação dos adolescentes adiada por três dias em função da demora por parte do Ministério da Saúde para enviar novos lotes do imunizante. Existem ainda cerca de 180 mil cariocas que não compareceram para tomar a segunda aplicação e devem ir aos postos o quanto antes.

O número de casos registrados de infecção pela covid-19 por data de divulgação também tem apresentado queda nos últimos sete dias. A média móvel de domingo (29) era de 1627 ocorrências registradas por dia, o mesmo índice era de 2029 contaminações diárias no dia 22 de agosto.

Nos próximos dias, a vacinação será feita com meninos de 16 anos. Os adolescentes que comparecerem nos postos não precisam estar obrigatoriamente acompanhados dos responsáveis no município do Rio. É necessário levar a carteira de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação.

Colaborou Reginaldo Pimenta

Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro