Casal está desaparecido desde o dia 22 após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reisdivulgação

Publicado 30/08/2021 09:25 | Atualizado 30/08/2021 10:02

Segundo o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª (Angra dos Reis) e responsável pela investigações, o objetivo é resgatar o corpo encontrado ainda nesta segunda-feira. Ainda de acordo com o delegado, não há informações de que o cadáver seja de Cristiane ou Leonardo.

Assim que for retirado do mar, o corpo deve ser levado para exames no Instituto Médico Legal.

Familiares do casal estão desde a semana passada em Angra dos Reis para acompanhar os trabalhos dos mergulhadores. Dois profissionais especializados em buscas e resgates foram contratados pela família e devem concentrar as buscas em grutas e enseadas que geralmente turistas não frequentam.

A principal linha de investigação da polícia é de que a embarcação tenha afundado. Cristiane e Leonardo foram vistos pela última vez em Ilha Grande, quando saíram de barco para ver o pôr do sol.

Esperança e angústia

Guilherme Brito, filho de Cristiane, não descarta a possibilidade de encontrar o casal ainda com vida. "A gente ainda não sabe de quem é esse corpo, ou muito menos sabemos se tem algo a ver com eles. A gente tenta se manter firme. Nossa esperança é de encontrá-los com vida, mas não descartamos outra hipótese. O coração está aflito e estou tentando me manter firme ao lado da família', disse.

Também no domingo, um pescador encontrou a janela de uma traineira idêntica a que o casal estava. Segundo a polícia, o barco não era obrigado a ter um chip de localização, o que está dificultando as buscas.