Policiais da DEAM prenderam homem por descumprir medidas protetivas de urgência - Foto: Divulgação.

Publicado 30/08/2021 08:45

Rio - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias prenderam neste sábado um homem suspeito de estupro que tentou coagir a vítima, dentro da delegacia, a não denunciar o caso. A coação começou após a vítima registrar ocorrência contra o suposto autor na última segunda-feira.

Após saber que a mulher o denunciou à polícia, o homem foi até uma boca de fumo em Jardim Gramacho e pediu para que traficantes a obrigassem a desistir do caso, de acordo com a Polícia Civil.



Com isso, o próprio suspeito levou a mulher até a delegacia para que cumprisse o 'acordo' firmado. A mulher chegou à unidade policial com medo, disse aos agentes que estava sendo obrigada a desistir da investigação de estupro e apontou o autor dos fatos, que aguardava na sala de espera da Deam.



Depois de tomar conhecimento da situação, os policiais detiveram o suspeito. Neste momento, uma testemunha, que acompanhou a mulher e o suposto criminoso até a boca de fumo, se apresentou e confirmou os fatos narrados pela vítima. O homem foi preso em flagrante, autuado pelo crime de coação no curso do processo e está à disposição da Justiça.