As irmãs gêmeas Geovana e Gabrielle Mendes, 18 anos, se vacinaram no último sábado (28) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/08/2021 06:47 | Atualizado 30/08/2021 06:50

Rio - A Prefeitura do Rio retoma nesta segunda-feira (30) o calendário de aplicação da vacina contra a covid-19: hoje é a vez das meninas de 16 anos, além de gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) a partir de 12 anos. Na terça (31), meninos de 16 anos serão vacinados.

As unidades aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Para receber a vacina é preciso apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.

Calendário de vacinação com dose de reforço Foto: Reprodução / Redes sociais

Em Duque de Caxias, a prefeitura vacina adolescentes de 12 anos, de 8h às 12h. Também há repescagem para pessoas de 18 anos ou mais.

Em Nova Iguaçu, a vacinação é para adolescentes entre 15 e 17 anos. Em Nilóppolis, 13 anos; em Mesquita, são vacinados nesta segunda os jovens de 15 anos.

São Gonçalo vacina adolescentes de 14 anos. Já a vizinha Niterói vacina jovens de 15 anos.