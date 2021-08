Empresas de pedalinhos e de brinquedos infláveis foram autuadas e interditadas - Divulgação/Seop

Publicado 29/08/2021 18:39 | Atualizado 29/08/2021 18:48

Rio - Duas empresas que operavam pedalinhos na Lagoa Rodrigo de Freitas foram interditadas, na tarde deste domingo, pela Secretaria de Ordem Pública com apoio da Guarda Municipal e da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU). O local foi alvo de denúncias recebidas pelo canal 1746 e através de uma fiscalização dos agentes da Seop, foi constatado que as empresas ofereciam o serviço de aluguel de pedalinho, sem alvará vigente desde 2016.

As duas empresas tinham mais de 30 pedalinhos. Uma delas ficava na altura do Corte de Cantagalo e a outra no Parque dos Patins e também utilizavam o espaço público como depósito das embarcações e dos materiais náuticos. Além da interdição, os proprietários das empresas também foram autuados. Os responsáveis foram notificados e têm 24 horas para retirar todos os equipamentos do píer, sob pena de retenção de todo o material.



"Detectamos uma série de irregularidades em diversos espaços da Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões postais do Rio. Além da questão da utilização indevida do espaço público, o mais preocupante é o perigo que essas atividades poderiam trazer, principalmente para a integridade física das crianças e adultos. Nossa atuação também é muito focada na prevenção de eventuais problemas mais graves", destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



As fiscalizações também detectaram irregularidades em uma empresa que alugava brinquedos infláveis e pula-pulas no entorno da Lagoa e que também operava sem alvará de funcionamento.



"O foco dessas ações está voltado para a segurança das atividades, bem como para a prevenção de acidentes. Muitas dessas empresas estavam com alvarás vencidos desde 2016, tem ainda o problema de estruturas danificadas, além da ocupação indevida do espaço público, como a montagem de barracas para piquenique com cobrança", complementou Carnevale.