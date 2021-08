Carro ficou destruído após acidente em São Gonçalo - Divulgação

Rio - Um grave acidente de carro deixou uma jovem morta e outras três pessoas feridas na madrugada deste domingo, no Centro de São Gonçalo. Raquel Silva, de 23 anos, que dirigia o veículo, morreu no local e as outras vítimas, identificadas como Vanessa Quintanilha, 38, Renata Nogueira, 40, e Vinícius Bonfim, 39, foram levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) no Colubandê. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada às 2h para verificar um acidente de carro na Rua Doutor Feliciano Sodré, uma das principais vias do município.



O carro, modelo Nissan Versa, ficou completamente destruído ao colidir num portão de uma residência. O acidente aconteceu bem próximo a um ponto de ônibus; não havia nenhum passageiro aguardando condução no momento.

Testemunhas que presenciaram o acidente afirmam que o veículo andava em alta velocidade e a pista estava escorregadia devido à chuva fraca que caía. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O caso está em andamento na 72ª DP (Neves). De acordo com agentes, a perícia foi realizada no local e o corpo de Raquel encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Os policiais fazem diligências para esclarecer o fato.

A direção do Hospital Estadual Alberto Torres informou que Vanessa Quintanilha e Renata Nogueira foram atendidas na unidade e receberam alta. O paciente Vinicius Bonfim apresenta quadro de saúde estável.

Ainda não foi divulgado o local e horário do enterro de Raquel Silva.