Covid-19 - Reprodução

Covid-19Reprodução

Publicado 29/08/2021 17:18 | Atualizado 29/08/2021 17:28

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 1.125.234 casos confirmados e 62.221 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 622 novos casos e 21 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,53%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.047.370 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 72,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 45,2%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 45 pessoas e a de enfermaria, 27.

Calendário de vacinação para adolescentes

Nesta segunda-feira (30), A Prefeitura do Rio retoma o calendário de aplicação da vacina para meninas de 16 anos e na terça (31) para meninos da mesma idade. Na quarta (01) haverá repescagem e a vacinação é para cariocas de 16 anos ou mais. Na quinta (02) é a vez de meninas de 15 anos e na sexta, de meninos na mesma faixa etária.



Ainda de acordo com a prefeitura, gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) a partir de 12 anos e o público de 21 anos ou mais também podem se vacinar, de preferência, no período da tarde.

As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Para receber a vacina é preciso apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.

Pessoas com Deficiência (PcD) devem apresentar laudo da rede pública ou particular; cartões de gratuidade no transporte público; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência.

Confira a lista de onde se vacinar:



• Clínicas da Família

• Centros Municipais de Saúde

• Casa Firjan (Botafogo);

• Museu Conde de Linhares

• Palácio Duque de Caxias (Central do Brasil)

• Espaço Cultural da Marinha (Centro);



• Museu da República (Catete);



• Jockey Club (Gávea);

• Escola São Tomás de Aquino (Leme);



• Quadra do Cacique de Ramos;

• Quadra da Portela;

• Cidade das Artes (Barra da Tijuca);

• Centro Esportivo Miécimo da Silva (Campo Grande);

• Vila Militar (Deodoro);

• CIAMPA (Campo Grande);

• Imperator (Méier)



Drive-thrus



• Base Aérea do Galeão (Ilha do Governador);



• Parque Olímpico do Rio - acesso pela Rua Projetada após a Jeunesse Arena, no sentido Linha Amarela da Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401;



• Museu Aeroespacial de Campo dos Afonsos, na Zona Oeste.