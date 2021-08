Tempo segue instável na cidade do Rio com chuva a qualquer momento - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A frente fria que chegou ao Rio de Janeiro trouxe com ela temperaturas mais amenas e a chuva que virou protagonista deste domingo (29) desde o período da manhã. A partir da tarde, choveu moderado na Grota Funda e em Campo Grande, na Zona Oeste.

No Jardim Botânico, na Zona Sul, Tijuca, na Zona Norte e nos bairros, Guaratiba e Santa Cruz, na Zona Oeste chove fraco. De acordo com o Centro de Operações da prefeitura, áreas de instabilidade atuam sobre a região sudeste e além da chuva a qualquer hora , ventos fracos a moderados também atingem a Capital até a manhã de terça-feira (31).

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva moderada atuam na Zona Sul e no entorno do Maciço da Tijuca. A previsão para as próximas horas é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada.

Na Barra da Tijuca, uma equipe da Comlurb foi acionada para remover um bolsão d'água que ocupava uma faixa da Avenida Armando Lombardi, altura do Barra Point, no sentido Recreio e na Avenida das Américas, na altura da Avenida Afonso Arinos de Melo Franco, sentido São Conrado. Na Zona Sul, a prefeitura foi acionada por conta de um bolsão d'água na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Frei Solano, sentido Túnel Rebouças.

Na segunda-feira (30), o dia será de sol com muitas nuvens e períodos nublados, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. A temperatura estabiliza com máxima de 27ºC e mínima de 17ºC.

Segundo o Climatempo, na terça-feira (31), o tempo ficará chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu segue nublado. Assim como na segunda-feira, a temperatura permanece estável, podendo chegar a 28ºC, com mínima de 16ºC.

A partir da quarta-feira (1º), o tempo deve estabilizar na cidade do Rio. Não há mais previsão de chuva e o predomínio é de sol com muitas nuvens à tarde. Na parte da noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A temperatura máxima será de 30ºC e a mínima de 17ºC.

A quinta-feira (2) será um pouco mais quente que o dia anterior, com máxima de 33°C e mínima de 18°C. O dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens devem aumentar no decorrer da tarde.