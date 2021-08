Casal está desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reis - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/08/2021 20:26 | Atualizado 29/08/2021 20:30

Rio - O corpo encontrado neste domingo (29) na Restinga de Marambaia, na Zona Oeste do Rio, não pôde ser retirado por conta das condições de tempo, segundo o Corpo de Bombeiros. A remoção deve ser realizada nesta segunda-feira (30). A polícia investiga se o corpo seria de Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, ou de Leonardo Machado de Andrade, de 50, desaparecidos desde o último dia 22, quando foram passear de barco no mar de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

Guilherme Britto, filho de Cristiane, não conseguiu chegar à Angra por conta do mal tempo, mas informou que uma janela de embarcação foi encontrada por um pescador que não quis se identificar, durante as buscas pelo casal, em Ilha Grande. Ainda não há informações se o objeto seria do barco utilizado pelo casal. O jovem segue acompanhando o trabalho dos investigadores desde o desaparecimento da mãe. As buscas na região foram encerradas às 18h e serão retomadas na manhã desa segunda-feira (30).

Cristiane e Leonardo foram vistos pela última vez em Ilha Grande, quando saíram de barco para ver o pôr do sol. Segundo a Polícia Civil, uma das hipóteses é que a embarcação tenha afundado. As buscas contam com mergulhadores do Corpo de Bombeiros e o objetivo, segundo os investigadores, é localizar a embarcação para entender o que aconteceu.