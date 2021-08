'Operação Verão': fim de semana contabilizou três prisões, 43 abordagens e 254 multas aplicadas - Divulgação

Publicado 29/08/2021 19:32

Rio - O primeiro fim de semana da Operação Verão, que teve início nesta quinta-feira (26) na Orla do Rio, terminou com a aplicação de 254 multas, três pessoas presas e 43 abordagens feitas de sexta (27) a domingo (29). Em uma das abordagens, 11 pessoas foram encaminhadas para delegacias da Zona Sul; duas delas foram detidas após flagrante de posse de drogas.

O objetivo da Operação Verão é antecipar a ocupação das praias ainda no inverno e integrar as forças de segurança, como as polícias Militar e Civil. As diretrizes da operação foram elaboradas após reunião na quarta (25), na Subsecretaria de Comando e Controle da Polícia Militar.

Neste domingo, o reforço no ordenamento urbano e fiscalização realizadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pela Guarda Municipal na orla da cidade terminou com 114 multas aplicadas e 214 suvenires que estavam sendo vendidos sem autorização. As equipes ainda aplicaram três multas por flagrantes de infração sanitária e auxiliaram uma mulher que desmaiou na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, após se envolver em uma briga. A autora da agressão fugiu.



Foram apreendidos nos quatro dias 542 produtos que estavam sendo comercializados irregularmente, como bonés, azulejos, suvenires e banners. Já em relação a fiscalização das medidas restritivas, foram aplicadas quatro infrações. Ainda foram registradas sete ocorrências de auxílio ao público e guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) resgataram três animais silvestres.



Estrutura e efetivo

No trecho de maior movimento, entre a Praia do Leme, na Zona Sul, e a Praia do Pontal, na Zona Oeste, 508 policiais militares atuam na areia, além do patrulhamento da área em 147 carros e 39 motocicletas.



Cerca de 150 guardas municipais estão atuando na areia, calçadão e vias de acesso às praias que vão do Leme, na Zona Sul, até o Pontal, na Zona Oeste da cidade. As ações contam com apoio de 24 viaturas, 10 motocicletas e cinco tendas operacionais instaladas em pontos estratégicos na areia.



Além disso, a Subsecretaria de Operações da Seop fez ações de fiscalização contra desordens na orla, como a ocupação indevida do espaço público por ambulantes sem autorização. Equipes do Programa Rio + Seguro, formada por guardas municipais e policiais militares, também estão realizando rondas nas praias de Copacabana e do Leme. O efetivo se juntou aos policiais dos programas Segurança Presente e Bairro Seguro, já implantados na região.



O trabalho das equipes nas ruas conta com apoio do Núcleo de Videopatrulhamento da Guarda Municipal, que monitora 80 câmeras redirecionadas para reproduzir imagens do calçadão e da faixa de areia. Os flagrantes de crimes são enviados pelo celular para os guardas identificarem e abordarem os suspeitos. O material em vídeo também é cedido à Polícia Civil, para auxiliar no registro de ocorrências nas delegacias.

Moradores aprovam

Moradora de Copacabana há quase dois anos, a advogada Caroline Souza, 30, conta sempre presencia roubos e arrastões na orla da praia. "Acho bom ver mais policiais na rua, deveria ser assim sempre porque é rotina assaltos e arrastões por aqui, já presenciei muitos. Geralmente eles estão em grupo e são muito rápidos, sem tempo pra que a pessoa reaja. Sinto falta de policiais na rua, isso passa mais segurança e acho que diminuiria muito esta violência".



Roberta Pereira, 38, disse que evita alguns pontos da Zonal Sul e que procura não se expor durante a noite."Quem conhece bem as praias da Zona Sul sabe os pontos mais perigosos e onde costuma ter assaltos e arrastões. Eu evito ficar sozinha e ando muito atenta, geralmente nem celular eu levo", conta a auxiliar administrativa, que tem o Arpoador como local preferido.



Reforço preventivo e ostensivo



Planejada com a área de segurança e ordenamento urbano da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Operação Verão na área do Leme ao Pontal prevê o patrulhamento com cavalos do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A expectativa é que esse reforço dê mais efetividade ao policiamento preventivo e ostensivo nas ruas internas dos bairros de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. Os policiais do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) também estão em áreas específicas.



Toda a área é monitorada por helicópteros e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM), cujas imagens são transmitidas em tempo real para o carro-comando da Corporação, que fica baseado no Arpoador. Também faz parte do planejamento o reforço no patrulhamento das vias expressas por policiais do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) e nos corredores estruturais que dão acesso à orla, com emprego das unidades operacionais da área.



Um ambulante que não quis se identificar disse não acreditar que o policiamento fique por muito tempo. "Tem assalto direto, todo dia e nunca tem PM. Esse monte de viatura que tem na orla hoje deveria ter todo dia, mas não deve ficar muito tempo. Logo, logo volta tudo ao normal".