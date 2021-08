Tempo segue instável na cidade do Rio com chuva a qualquer momento - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Tempo segue instável na cidade do Rio com chuva a qualquer momentoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/08/2021 12:37 | Atualizado 29/08/2021 14:35

Rio - O tempo segue instável na cidade do Rio nesta semana que começa, devido às áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste e a alta disponibilidade de umidade, com previsão de chuva fraca a moderada isolada até a manhã de terça-feira (31). Segundo o Alerta Rio, neste domingo (29), o céu fica nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer momento do dia. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 18°C e máxima de 26°C.

fotogaleria

Na segunda-feira (30), o dia será de sol com muitas nuvens e períodos nublados, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. A temperatura estabiliza com máxima de 27ºC e mínima de 17ºC.

Segundo o Climatempo, na terça-feira (31), o tempo ficará chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu segue nublado. Assim como na segunda-feira, a temperatura permanece estável, podendo chegar a 28ºC, com mínima de 16ºC.

A partir da quarta-feira (1º), o tempo deve estabilizar na cidade do Rio. Não há mais previsão de chuva e o predomínio é de sol com muitas nuvens à tarde. Na parte da noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A temperatura máxima será de 30ºC e a mínima de 17ºC.

A quinta-feira (2) será um pouco mais quente que o dia anterior, com máxima de 33°C e mínima de 18°C. O dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens devem aumentar no decorrer da tarde.