Casal está desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos ReisReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/08/2021 13:58

Rio - A Polícia Civil apura se um corpo encontrado na Restinga de Marambaia, em Barra de Guaratiba, no fim da manhã desde domingo (29), é de Cristine Nogueira da Silva, 48 anos, ou Leonardo Machado de Andrade, 50, desaparecidos há uma semana em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio. De acordo com Vilson de Almeida Silva, delegado da 166ª DP (Angra dos Reis) responsável pelas buscas, a Polícia Civil aguarda a chegada do Corpo de Bombeiros para recolher o corpo do local, de difícil acesso, e encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra para identificação.

Em meio às buscas, o filho de Cristiane, Guilherme Brito, que estava no Rio, disse que recebeu a informação do corpo encontrado e está a caminho de Angra dos Reis para acompanhar o reconhecimento. "Estou tentando um barco ou helicóptero para ir para lá", disse ao DIA.