Tribunal de Contas do Município do Rio, Cambridge e Secretaria Municipal de Educação juntos no maior experimento de gestão da Educação brasileira - Reprodução

Tribunal de Contas do Município do Rio, Cambridge e Secretaria Municipal de Educação juntos no maior experimento de gestão da Educação brasileiraReprodução

Publicado 29/08/2021 14:11 | Atualizado 29/08/2021 14:32

Rio - O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, a Universidade de Cambridge e a Secretaria Municipal de Educação vão assinar, nesta segunda (30), um acordo de cooperação técnico-científica, que marca o início de um estudo na área da educação: o projeto de pesquisa 'Gestão, arranjos institucionais e educação: um experimento de campo aleatório de três níveis no Rio de Janeiro'. O evento acontecerá na Escola de Formação Paulo Freire, no Centro do Rio, e contará com a presença do presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná, do Secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, e do Conselheiro Felipe Puccioni.

O estudo, uma iniciativa pioneira, tem o objetivo de analisar a relação entre a gestão escolar e o resultado dos alunos em avaliações de larga escala. A conclusão desse experimento vai constituir um programa permanente e efetivo de fiscalização e acompanhamento da educação, que será implementado nas escolas municipais.

Segundo o Conselheiro Felipe Puccioni, esse experimento pressupõe um trabalho de consultoria e apoio, que buscará propor a melhoria dos processos de gestão internos da escola, mediante o treinamento de diretores e coordenadores pedagógicos em técnicas de gerenciamento e acompanhamento do trabalho dos professores e com a adoção de soluções e ferramentas que possam apoiá-los nesse processo.

Uma equipe interinstitucional, composta por profissionais de destaque do TCMRJ e da SME, desenvolverá esse trabalho nas escolas. O experimento pretende trazer evidências mais impactantes do que as trazidas em estudos anteriores acerca do impacto da gestão na aprendizagem dos alunos. Além disso, pode levar os Tribunais de Contas ou outras instituições de auditoria a uma nova forma de atuação, ampliando as parcerias com os formuladores de políticas, estimulando a inovação e melhores políticas públicas para a sociedade.