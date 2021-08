Miliciano Marcelo MM é preso por policiais da Força-tarefa da Polícia Civil - Reprodução

Publicado 29/08/2021 12:24 | Atualizado 29/08/2021 13:00

Rio - Apontado como chefe da milícia nas comunidades Pantanal, em Duque de Caxias, e Garibaldi, em Belford Roxo, ambas na Baixada Fluminense, Marcelo Barbosa Ramalho, o MM, de 38 anos, foi preso neste sábado pela Força-tarefa da Polícia Civil.

MM era monitorado há pelo menos um ano pelos agentes. As investigações apontam que ele assumiu o comando da milícia após a morte do miliciano e ex-vereador Jonas Gonçalves da Silva, o Jonas é nós.

A milícia liderada por Marcelo é responsável por diversos homicídios. A quadrilha dele foi a primeira no Rio de Janeiro a se associar com o narcotráfico. O grupo também tem ligação com Danilo Dias Lima, vulgo Tandera. Com ele foram apreendidos um revólver, uma pistola, dois carregadores e telefones celulares.



No momento da prisão, o miliciano estava em um bar na comunidade Pantanal, bebendo cerveja ao lado de familiares. Ele foi preso sem oferecer resistência.



"As ações da Força-tarefa continuarão no sentido de prender as lideranças dos grupos paramilitares e também de promover a asfixia financeira dessas organizações bem como combater a lavagem do dinheiro obtido por intermédio das mais diversas atividades criminosas", informou a Polícia Civil.



Após o cumprimento da prisão, MM foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.