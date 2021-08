Praia da Luz, em São Gonçalo, possui capela do século XVII - Divulgação

Rio -- Na Praia da Luz, em São Gonçalo, há uma colônia de pescadores e uma igreja branca, do século XVII, às margens da Baía de Guanabara. Mas, há seis anos, o refúgio de lazer passou a ser o esconderijo de um dos chefes do tráfico mais procurados do Rio: Ricardo Severo, o Faustão, da facção Comando Vermelho.

Com ele, o local passou a ter homens fortemente armados, com fuzis, na própria praia, o que impede a polícia de chegar de barco. Além disso, ele impôs práticas de milícia no local e lucra até com cobrança de taxas para outros traficantes se esconderem da polícia.

As informações constam em relatórios de inteligência, obtidos, com exclusividade, pelo DIA, com a Polícia Civil e o Ministério Público.

Foi na Praia da Luz que, no dia 20 de agosto, o jovem Alexander Carvalho Ribeiro Motta, de 19 anos, morreu ao ser baleado, durante uma ação da Polícia Militar. Ele retornava de uma pescaria, com um amigo, que também foi ferido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.



A ação policial ocorreu após a Polícia Civil repassar a informação de que Faustão estaria reunindo comparsas para invadir o Complexo da Alma, de influência do TCP.



Em imagens obtidas pela polícia, os traficantes apareciam vestindo roupas camufladas. Com a chegada dos policiais, em um blindado, os criminosos fugiram para dentro de uma mata e atiraram. Alexander e o amigo foram atingidos nesse momento.

Um dos familiares afirmou que dois homens, fardados, atiraram de dentro da mata nos jovens. A DH apura, através da trajetória dos tiros se os homens fardados poderiam ser os criminosos, já que a localização dos policiais estava georeferenciada.

Faustão estava entre os criminosos que fugiram para dentro da mata: a residência dele, inclusive, é perto da praia e tem saída para o matagal, aos fundos. A casa destoa na região: tem cerca de 300 m2 de área construída e acabamento de luxo. Lá, sua mulher trabalha realizando bronzeamento com fita isolante.



A reportagem tentou ir ao local, mas foi parada em uma barricada feita com concreto. Dois ex-moradores foram localizados e conversaram em anonimato. “Eu tinha um comércio e fui expulso em 2016. Passaram o meu ponto para o parente de um traficante”, disse um. Outro, relatou que gostaria de levar os filhos na praia, mas não é mais possível. “Eles andam fortemente armados. Eu passei minha infância no local, mas saí com a violência”.

De acordo com trecho de um dos relatórios, o traficante Ricardo Severo, o Faustão, possui “forte influência dentro da facção CV, contando com a anuência do conselho para exercer a função de tesoureiro e expandir os lucros da facção, explorando serviços como: internet e TV por assinatura, proibindo a circulação das

empresas assim como explorar o roubo de cargas nos locais onde exerce influência”.

O traficante está foragido da Justiça desde 2015, quando passou a cumprir pena em regime semiaberto no Instituto Penal Edgard Costa, em Niterói, e não retornou à unidade. Ele havia sido preso na ocupação do Complexo do Alemão, em 2010, onde foi baleado em uma das nádegas.

Um ano antes, foi acusado de envolvimento na queda de um helicóptero da PM, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel.

Atualmente, o Comando Vermelho, em São Gonçalo, tem forte atuação nas localidades: Fazenda dos Mineiros, Recanto das Acácias, Salgueiro, Balança, Itaúna, Itaoca, Bairro 13, Luiz Caçador, Pé da Serra, Conjunto da Marinha, Palmeira.

Dalton, procurado por matar ex-namorada, paga taxa a Faustão

Entre os foragidos da Justiça que Faustão abriga em comunidades que possui influência está Dalton Luiz Vieira Santana, o DT. A Polícia Civil sabe que uma taxa é paga pelo criminoso para ficar nas comunidades.

Dalton é acusado de ter matado a jovem Bianca Lourenço, de 24 anos, na favela Kelson's, na Penha, em janeiro deste ano.

Ele não aceitava o fim do relacionamento. Ao saber que ela estava na comunidade, a retirou da casa de uma amiga e a torturou. Após a execução a tiros, o criminoso ainda desapareceu com o corpo da ex-namorada. Parte do corpo de Bianca foi encontrado dentro de um tonel, à beira da Praia do Fundão, na Ilha do Governador.

Além de Dalton, também são acusados de envolvimento no crime os traficantes Enzo da Cunha da Silva Costa, o Da Mamãe KS, e Edgar Alves, o Doca.