Remessa foi enviada para a aplicação da vacinaDivulgação/Secretaria Estadual de Saúde

Publicado 29/08/2021 15:29 | Atualizado 29/08/2021 16:37

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que há previsão de chegada de 249,5 mil doses de vacinas contra a covid-19 ao Rio de Janeiro neste domingo (29), sendo 158,2 mil da Oxford/Astrazeneca. A pasta ainda aguarda orientações do Ministério da Saúde sobre a redução no intervalo da Pfizer. A nova remessa conta com 91,2 mil doses da vacina americana.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o intervalo entre as doses da Pfizer não foram alterados e que segue em doze semanas, assim como a Astrazeneca. Já a da CoronaVac tem três semanas de intervalo.



De acordo com o Ministério da Saúde, o lote do imunizante da vacina americana chegará em um voo previsto para as 19h15. Até o momento, não há informações sobre o horário de chegada das doses de AstraZeneca.



Calendário de vacinação para adolescentes

Nesta segunda-feira (30), A Prefeitura do Rio retoma o calendário de aplicação da vacina para meninas de 16 anos e na terça (31) para meninos da mesma idade. Na quarta (01) haverá repescagem e a vacinação é para cariocas de 16 anos ou mais. Na quinta (02) é a vez de meninas de 15 anos e na sexta, de meninos na mesma faixa etária.

Ainda de acordo com a prefeitura, gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) a partir de 12 anos e o público de 21 anos ou mais também podem se vacinar, de preferência, no período da tarde.

Vacinação comprovada



A partir do dia 1 de setembro, será obrigatória a comprovação da vacinação contra covid-19 para acessar diversos serviços e locais no município do Rio. A comprovação pode ser feita de duas formas: Certificado de vacinação digital na plataforma ConecteSUS, comprovante,ou pela caderneta de vacinação.



A comprovação será obrigatória em: academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais, vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos.

Áreas de lazer como cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil, pistas de patinação e atividades de entretenimento também exigirão comprovante.



Além disso, será preciso comprovar a vacinação em pontos turísticos, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in, conferências, convenções e feiras comerciais.