Tempo ficou nublado durante parte do domingo (29). Na foto, o Parque do FlamengoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/08/2021 06:15 | Atualizado 30/08/2021 07:48

Rio - O tempo chuvoso que fechou o fim de semana no Rio continua nesta segunda-feira (30). O transporte de umidade do oceano mantém o tempo encoberto na cidade, com previsão de chuva fraca e moderada ao longo do dia. O céu deve permanecer nublado e há possibilidades de rajadas de vento de fracas a moderadas (de até 51,9 km/h). A mínima prevista é de 17º C, e a máxima é de 27º C.

Durante a madrugada, houve registro de chuva fraca nas zonas Sul e Oeste da cidade. Na Barra da Tijuca, um bolsão d'água chegou a ser formado na Avenida Armando Lombardi, mas já foi desfeito pelas equipes da prefeitura.

BOM DIA, BOA SEMANA! MANHÃ DE SEGUNDA-FEIRA COM CHUVA FRACA, ISOLADA, E MÁXIMA DE 27°C NO RIO |

O @AlertaRio informa que, nesta segunda-feira (30/08), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. #temporj pic.twitter.com/3WhEgmfrWK — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 30, 2021