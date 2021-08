Passageiros relatam aglomeração e descaso nos trens da Supervia nesta segunda-feira - WhatsApp O Dia

Publicado 30/08/2021 09:02 | Atualizado 30/08/2021 10:18

Trens tiveram atrasos nesta manhã Reprodução TV Globo "Fica difícil trabalhar assim hein, porque o trem anda a 1km. Isso é sacanagem", disse um usuário. "Poderiam avisar na estação! Está lotada de gente aglomerada esperando o Campo grande. Somos todos palhaços", indignou-se outro. "Qual o problema do ramal Saracuruna?? Estação de Gramacho tá lotada como sempre em plena segunda feira. Não temos uma semana de paz meu Deus. E olha que teve manutenção ontem", reclamou mais um.

Segundo a Supervia, os ramais de Japeri e Santa Cruz operaram com atrasos durante parte da manhã, mas já foram normalizados. Já o ramal de Belford Roxo opera com intervalos irregulares de 1 hora, por conta de furtos de cabos na linha.

Ao longo da semana passada, a concessionária sofreu com diversos furtos de cabos de sinalização. Uma passageira, então, resolveu questioná-los em relação a esse problema que constantemente afeta o transporte.

"Por que vocês, para evitar roubo de cabos, não colocam eles (os cabos) por terra? No Metrô não tem problemas com roubo de cabos".

Em resposta, a SuperVia disse: "Entendemos a sua insatisfação. Estamos atuando, com a máxima atenção e seriedade que o assunto exige, para reduzir os impactos operacionais e, principalmente, obter uma atuação urgente do poder público no combate definitivo a esse crime".

No Belford Roxo, o tempo foi ampliado devido à necessidade de aumento da distância entre os trens por medida de segurança, já que o controle das composições não está sendo feito de forma automática, mas via rádio. Os maquinistas aguardam ordem de circulação e os trens partem com atrasos. O problema de furtos de cabos também afetou o ramal Japeri.



Já no Santa Cruz, o problema foi uma ocorrência no sistema de sinalização, já solucionada.

Na sexta-feira, a SuperVia informou que no primeiro semestre deste ano, houve 364 furtos de cabos de energia e de sinalização no sistema ferroviário, totalizando mais de 14 mil metros retirados indevidamente do sistema.

"A concessionária ressalta que, de acordo com o contrato de concessão, a segurança pública nos trens e estações é uma atribuição do Governo do Estado, que atua por meio dos seus órgãos policiais. Os agentes da SuperVia não têm poder de polícia, mas realizam rondas permanentes e acionam a polícia sempre que necessário. Por vezes, essa parceria resulta em detenções ou prisões de criminosos".