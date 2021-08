Veículo apreendido pela Polícia Federal estava em endereço na Zona Sul do Rio - REPRODUÇÃO TV GLOBO

Veículo apreendido pela Polícia Federal estava em endereço na Zona Sul do RioREPRODUÇÃO TV GLOBO

Publicado 30/08/2021 08:35 | Atualizado 30/08/2021 08:46

Rio - A operação 'Arremedo', deflagrada pela Polícia Federal de São Paulo, apreendeu na manhã desta segunda-feira (30) um carro de luxo localizado em um endereço na Rua Barão da Torre, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. A ação visa desarticular uma quadrilha voltada ao tráfico de drogas, com base em São Paulo. Segundo investigações, uma empresa envolvida com o grupo teve movimentação atípica de mais de R$ 63 milhões.

A Polícia Federal iniciou a investigação após receber a informação de que uma célula do grupo, que era responsável pelo transporte, usava um veículo com identificação falsa dos Correios para movimentar as drogas. No curso da apuração, dois investigados foram presos com aproximadamente 140 kg de cocaína.

Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão - além do Rio, dois na cidade de São Paulo, um no Barueri (SP), e um em Mairiporã (SP). Doze pessoas, entre físicas e jurídicas, tiveram os sigilos bancário e fiscal bloqueados.



Ainda não há informações sobre quem é o dono do automóvel apreendido em Ipanema, e qual a ligação dele com o grupo.