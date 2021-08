Seop interrompe três eventos irregulares na Zona Oeste durante o fim de semana - Reprodução TV Globo

Publicado 30/08/2021 07:32

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) do Rio interrompeu três eventos irregulares neste fim de semana em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade. Segundo os fiscais, todos descumpriam as regras do decreto municipal de combate à covid-19 e, somados, tinham mais de mil participantes.

O primeiro evento visitado pelos agentes reunia cerca de 500 pessoas. No segundo, os fiscais encontraram pessoas bebendo em pé e sem distanciamento social. No estabelecimento estavam cerca 300 pessoas. O terceiro lugar reunia cerca de 250 pessoas.

Na madrugada desta segunda-feira, também era possível ver boates funcionando na Zona Sul do Rio.



Clubes, academias de ginástica e centros de treinamentos têm autorização para ter aulas em grupo, mas com espaçamento de um indivíduo a cada quatro metros. Centros comerciais, shoppings, museu, cinema, teatro e outros ambientes fechados podem funcionar com 40% da capacidade total, com distanciamento mínimo de 1,5 metro. Ambientes abertos, como parque de diversões e jardim zoológico, devem ter 60% da capacidade total, também com distância de 1 metro.

A multa para pessoas físicas que descumprirem as determinações, como o uso de máscara, está fixada em R$ 562,42; os estabelecimentos que descumprirem as regras podem sofrer multa e até ter o alvará suspenso.