Prefeitura do Rio confirmou recebimento de novo lote de vacinas nesta segunda (30) - Divulgação/Ascom

Publicado 30/08/2021 12:55

Rio - O município do Rio manterá o calendário de vacinação dos adolescentes normalmente após a chegada de uma nova remessa de imunizantes enviados pelo governo federal na manhã desta segunda-feira (30). A confirmação foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que informou ter recebido 35 mil doses da vacina Pfizer e 68 mil da AstraZeneca.

A vacinação dos adolescentes só pode ser feita com a Pfizer, o único imunizante autorizado pela Anvisa para ser ministrado a menores de idade até o momento.

São 116 mil adolescentes entre 16 e 15 anos que serão vacinados nesta semana no Rio, com dois dias separados por sexo. Hoje foi o dia das meninas de 16 anos, na terça (31) será a vez dos meninos da mesma idade, na quarta (1), meninas de 15 anos e quinta (2) os meninos.

A prefeitura contava com 45 mil doses da Pfizer que estão sendo utilizadas hoje. Com a chegada de mais 35 mil doses, será possível manter a vacinação dos meninos amanhã. A campanha, contudo, segue sendo feita com os estoques no limite, sob o risco de suspensão do calendário em caso do Ministério da Saúde não enviar novas doses por um dia.

Para quarta-feira (1), será feita ainda a repescagem da população maior de 16 anos que não tenha se vacinado durante o período da tarde. Cerca de 257 mil cariocas ainda não receberam sequer a primeira dose da vacina e precisam comparecer aos postos.