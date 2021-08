Central do Brasil - Agência O Dia

Publicado 31/08/2021 06:20 | Atualizado 31/08/2021 09:42

Rio - Os trens da Supervia do ramal de Japeri circularam com atrasos no início da manhã desta terça-feira (31). O problema foi, de novo, por conta de ações de furto de cabos, segundo a concessionária. A operação foi normalizada por volta das 7h.

Com a circulação retomada, o trecho entre Japeri e Central do Brasil tem intervalo ampliado de 12 minutos; o trecho entre Central e Japeri tem intervalo de 20 minutos.





Segundo a concessionária, os trens operam com intervalos ampliados devido à necessidade de aumento da distância entre os trens por medida de segurança, já que o controle das composições está sendo feito via rádio e não de forma automática, ou seja, os maquinistas aguardam ordem de circulação.Foi mais uma hora de dor de cabeça para os usuários do transporte depois de uma segunda-feira caótica. Durante a manhã, todos os ramais tiveram atraso - o Belford Roxo chegou a ficar mais de sete horas operando com intervalos irregulares À tarde, outro problema de furto de cabos deixou o ramal de Japeri suspenso por mais três horas , no pico da volta para a casa dos trabalhadores.