Metrô - Daniel Castelo Branco / Arquivo O DIA

Publicado 31/08/2021 08:17

Rio - Passageiros do MetrôRio passaram por um susto na manhã desta terça-feira (31). Segundo a concessionária, circulação foi interrompida entre as estações Pavuna e Triagem, na Zona Norte devido a um furto de cabos. A linha 2 chegou a operar parcialmente entre as estações de Botafogo até Maria da Graça.

O MetrôRio informou que no momento, o sistema foi normalizado. No entanto, passageiros alegam que ainda há tumulto nas estações.