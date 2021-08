Edilson Lordello - REPRODUÇÃO TWITTER

Edilson LordelloREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 31/08/2021 07:45 | Atualizado 31/08/2021 11:24

Rio - O policial militar Edilson da Silva Lordello, de 41 anos, morreu após ser baleado na cabeça durante um assalto em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na noite de segunda-feira (30). Segundo testemunhas, o cabo da PM, que estava de folga, passava de carro pela Estrada do Mendanha, nas proximidades do acesso à Avenida Brasil, quando foi abordado. Durante o roubou, criminosos dispararam contra Lordello. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu.

O crime aconteceu por volta das 22h. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 40ºBPM (Campo Grande) foi acionada para verificar ocorrência na Estrada do Mendanha quando encontraram Lordello caído, com ferimento na cabeça. Ele foi socorrido pelos próprios policiais ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, e chegou a ser atendido pelos médicos, mas não resistiu.

Edilson Lordello era lotado no 3º BPM (Méier) e completaria dez anos de Polícia Militar no ano que vem. Pelas redes sociais, a página do batalhão onde era lotado lamentou a morte. O policial deixa esposa e cinco filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento do militar.