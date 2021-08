Prefeitura vacina meninos de 16 anos nesta terça-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Prefeitura vacina meninos de 16 anos nesta terça-feiraReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/08/2021 09:10 | Atualizado 31/08/2021 12:57

Rio – A Prefeitura do Rio aguarda uma nova remessa de doses de vacinas contra a covid-19 do Ministério da Saúde para dar continuidade ao calendário de vacinação desta quarta-feira (1º) planejado para ser o dia de repescagem para adultos entre 18 e 39 anos no município . No momento, a Capital vacina meninos de 16 anos com as doses da Pfizer recebidas na segunda-feira (30). Caso uma nova remessa não chegue, a imunização da faixa etária de 15 anos, prevista para quinta-feira, também será suspensa.

A vacinação desta terça (31) é destinada aos meninos com 16 anos, pessoas com 40 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) com 12 anos ou mais. As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira.

Distribuição de doses nesta terça

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) dá continuidade à distribuição de 91,2 mil doses da vacina Pfizer aos 92 municípios do estado nesta terça-feira. A remessa chegou à Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, na noite de domingo (29) e é destinada à primeira aplicação do esquema vacinal. Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá retiraram suas remessas na CGA na segunda (30).



Para as regiões Norte, Noroeste e Baía da Ilha Grande, a entrega acontecerá por meio de dois helicópteros, que vão decolar do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar, também em Niterói, a partir das 7h. Para as demais cidades, a entrega será por vans e caminhões. O comboio sai da CGA a partir das 7h, com escolta da Polícia Militar.