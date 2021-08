Chuva causa bolsões d'água em vários pontos da cidade - Reprodução Twitter

Chuva causa bolsões d'água em vários pontos da cidadeReprodução Twitter

Publicado 31/08/2021 12:28

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município entrou em Estágio de Mobilização por volta das 3h desta terça-feira devido às condições do tempo. A chuva causou transtornos e alagamentos na cidade.

Por conta da chuva, um bolsão d'água ocupou uma faixa da Avenida Armando Lombardi, na altura do Barra Point, sentido Recreio, mas foi liberada após escoamento. Em Vila Isabel, outro bolsão ocupou uma faixa da pista na Rua São Francisco Xavier, na altura da Rua Luis de Matos. A Comlurb foi acionada e liberou a via.

AVENIDA BRASIL | BOLSÃO D'ÁGUA na pista lateral, na altura da refinaria, em Manguinhos, sentido Zona Oeste. Equipes acionadas. #viasexpressas pic.twitter.com/YY5PA1eSsE — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 31, 2021 Também foi registrado um bolsão d'água na Avenida Brasil, na pista lateral, na altura da refinaria, em Manguinhos, sentido Zona Oeste. Equipes foram acionadas.

De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva permanecem atuando em pontos das Zonas Norte e Oeste da cidade do Rio.

Nesta terça-feira, a previsão é de predomínio de céu nublado, com chuva fraca a moderada isolada até o final da tarde e chuva fraca isolada à noite no Rio. Ventos moderados, com ocasionais rajadas fortes entre a tarde e noite. A temperatura deve ficar entre mínima de 17º C e máxima de 26º C.