Ação dos policiais penais ocorreu nos presídios Alfredo Tranjan, no Complexo de Gericinó, e João Carlos da Silva, em Japeri - Divulgação

Publicado 31/08/2021 12:39 | Atualizado 31/08/2021 12:46

Rio - Após escândalo envolvendo antigo secretário preso, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) realizou faz apreensão de drogas, celulares e roteadores em unidades prisionais de Bangu e Japeri. De acordo com o órgão, entre esta segunda e terça-feira, foram encontrados durante as revistas cerca de 4 kg de drogas, incluindo maconha, haxixe e cocaína, 17 celulares e até roteadores de internet.

Nesta terça-feira, a apreensão foi no Presídio Alfredo Tranjan, no Complexo de Gericinó, em Bangu. A revista geral, que contou com a participação de 50 servidores, teve o total de oito celulares, dois roteadores, 257 invólucros de substancia aparentando ser haxixe e 42 trouxinhas contendo maconha.

Já na segunda-feira, a revista ocorreu no Presídio João Carlos da Silva, em Japeri. No local, foram apreendidos nove celulares, cerca de 800 gramas de uma substância aparentando ser haxixe, aproximadamente 1,1kg de cocaína e 2,8kg de maconha.



Segundo a Seap, esta é uma das medidas da nova gestão para coibir o acessos de materiais ilícitos nas unidades prisionais do Rio de Janeiro. A secretaria explica ainda que a ação será recorrente em todo o sistema prisional e visa impedir o ingresso de material ilícito nas unidades prisionais.



"Com o setor de inteligência forte e atuante, os próprios servidores, responsáveis por esse tipo de revista terão cada vez mais segurança para atuar, além de uma maior efetividade nos resultados. Ações como esta serão comuns, a partir de agora, em todo o sistema prisional", garantiu Fernando Veloso, o novo secretário de Estado de Administração Penitenciária.