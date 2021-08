Luis AntÎnio da Silva Braga, o Zinho, irmão do miliciano Ecko - Reprodução/Arquivo Pessoal

Luis AntÎnio da Silva Braga, o Zinho, irmão do miliciano EckoReprodução/Arquivo Pessoal

Publicado 31/08/2021 11:47

Rio - A Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prendeu em flagrante, nesta segunda feira (30), dois homens que faziam parte da administração da milícia das vans de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Peterson Martins Pinho e Rodrigo Edson de Oliveira Pinto foram presos pelo crime de extorsão contra motoristas de transporte alternativo. Na ação, foram apreendidos selos e dinheiro com a dupla.



Segundo investigações, a milícia que pertencia ao miliciano Ecko, hoje liderada por seu irmão Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, cobra taxa de motoristas cooperativados para que eles possam trabalhar e rodar no itinerário de domínio da milícia. Cada veículo recebe uma espécie de selo após o pagamento da taxa, no qual o valor varia dependendo da linha.

De acordo com a Polícia Civil, se os motoristas não obedecerem aos milicianos da região, as vans podem até ser incendiadas.

As investigações continuam em andamento