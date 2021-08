Aeroporto Santos Dummond, localizado no Centro do Rio de Janeiro - Gilvan de Souza

Aeroporto Santos Dummond, localizado no Centro do Rio de JaneiroGilvan de Souza

Publicado 31/08/2021 12:35

Rio - A Infraero recebe, até o dia 10 de setembro, propostas para a exploração comercial do estacionamento do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A área com mais de 22 mil m2, comporta 980 vagas e funciona como estacionamento rotativo é utilizado por passageiros, funcionários e usuários do aeroporto. Atualmente, o Santos Dumont registra uma média de 18 mil passageiros por dia, para embarques e desembarques.