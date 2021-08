Cedae realiza reparo no reservatório Caixa Nova da Tijuca - Foto: Reprodução

Rio - O sistema de energia elétrica da Elevatória Caixa Nova da Tijuca, no Alto da Boa Vista, foi danificado devido à queda de uma árvore, nesta terça-feira. Com isso, a Cedae realiza um reparo emergencial, previsto para ser concluído às 20h de quarta (01). Para executar a manutenção, foi necessário reduzir o abastecimento na Usina e parte do Alto da Boa Vista. De acordo com a Companhia, o funcionamento será retomado após o fim do serviço e o abastecimento deve ser normalizado em até 24 horas.

Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.