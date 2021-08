Cristiane Nogueira, 48 anos - Reprodução / Redes Sociais

"A investigação ainda continua. Encontramos a Cristiane, mas ainda temos que encontrar o Leonardo e o barco. Vamos continuar investigando até conseguir resolver esse caso e definir o que realmente aconteceu com o casal", informou, nesta manhã, o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis) e responsável pela investigações.

De acordo com o laudo pericial do IML, não foi encontrado sinais de violência contra a corretora. "Descartamos a violência, já que o médico legista não tem encontrou vestígio do mesmo. Provavelmente houve um naufrágio e ela ficou muito tempo submersa", disse Almeida. Com esta conclusão, a Polícia Civil trabalha agora com a linha de investigação envolvendo um possível naufrágio.

Segundo a polícia, o barco não tinha um chip de localização, o que dificulta o trabalho de busca. Ainda no domingo, um pescador encontrou a janela de uma traineira idêntica a que o casal estava.

O caso



Cristiane foi para Ilha Grande na sexta-feira (20) a convite de Leonardo, ex-padrasto de Guilherme, e deveria ter retornado ao Rio por volta de 12h de segunda-feira (23). Contudo, desde 10h de domingo (22), a família não consegue mais contato com eles. "A gente achou que fosse por causa do sinal, que no dia seguinte conseguiríamos falar com ela. Na segunda, o motorista veio no Piratas (marina em Angra) para levá-la de volta para Rio, foi ai que a gente começou a se desesperar", contou Guilherme, filho de Cristiane.

Depois que Cristiane não apareceu no local combinado com o motorista, a família dela começou a procurar informações com o caseiro da casa do ex-padrastro de Guilherme e descobriu que Leonardo também estava desaparecido. O caseiro contou que os dois saíram, por volta das 16h30, de barco para ver o por do sol em uma praia próxima.

Por não terem voltado, o caseiro chegou a pegar um barco, por volta de 0h de segunda-feira, e foi até a praia que os dois estariam para tentar encontra-los, mas as buscas foram sem sucesso.