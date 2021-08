Prefeitura do Rio faz reajuste na tarifa de reboques e diárias no pátio - Divulgação/Seop

Publicado 31/08/2021 08:42 | Atualizado 31/08/2021 08:44

Rio - A prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), autorizou o reajuste das tarifas de reboques dos carros que forem removidos por estacionamento irregular nas vias da cidade. A resolução com o aumento dos valores foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira (31). O reboque de veículos e vans passou de R$ R$ 195,79 para 206,60. Já para motocicletas, o novo valor é de R$ 103,30.

"Dispõe sobre o reajuste das tarifas de remoções e diárias dos veículos aprendidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, revoga o ato que menciona e dá outras providências", trecho do diário.

Confira os novos valores:

- Remoção de veículos:

Veículos e Vans: R$ 206,60

Motocicletas: R$ 103,30

Ônibus, caminhões e similares: R$ 413,23

- Diária no pátio:

Veículos e Vans: R$ 83,47

Motocicletas: R$ 41,71

Ônibus, caminhões e similares: R$ 166,99

- Leilão: 5% do valor arrecadado, a título de remuneração, a ser debitado do valor destinado aos proprietários

A Seop explica que para a retirada dos veículos apreendidos, devem ser apresentados os comprovantes de pagamento da diária e da taxa de remoção, além da quitação de todas as multas vencidas e débitos pendentes.