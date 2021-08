Polícia Militar prende dois criminosos no Engenho Novo - Reprodução Twitter

Publicado 31/08/2021 08:31 | Atualizado 31/08/2021 08:38

Rio - Dois criminosos foram presos por policiais militares na madrugada desta terça-feira, na Praça do Engenho Novo, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho estavam patrulhando a área quando viram os homens armados.