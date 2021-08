Clínica fica na Avenida das Américas - Reprodução/Google Street View

Rio - Uma clínica de estética localizada na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, foi alvo de uma operação da Delegacia do Consumidor (Decon) nesta terça-feira (31). Entre os itens apreendidos, havia botox fora da data de validade. Os policiais chegaram ao local após denúncias relacionadas a um curso de harmonização facial, exercício ilegal da profissão e uso de material vencido e não licenciado pela Anvisa. No local, os policiais foram recebidos pela dona do estabelecimento, identificada como Elaine Anesi Saavedra Granato Ferreira, que foi encaminhada à sede da Decon, mas já foi liberada após pagar fiança.

Durante a fiscalização foram verificadas irregularidades como a presença de toxina botulínica (botox) vencida, gel de clareamento vencido, materiais para radiografia vencidos, materiais cirúrgicos em embalagens de esterilização sem data de validade, material descrito para ser usado em lipo sem data de validade, vidros de ácido hialuronico injetável vencidos, entre outros materiais vencidos e não especificados. Todos os itens apreendidos foram encaminhados para a perícia.