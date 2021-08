Dilma Roussef - Roberto Stuckert/PT

Dilma RoussefRoberto Stuckert/PT

Publicado 31/08/2021 10:17 | Atualizado 31/08/2021 14:46

Rio - O apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, foi invadido no último sábado (28). Os vizinhos avisaram a ex-presidente após perceberam que a porta estava arrombada. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon) e a polícia investiga a invasão e a tentativa de furto.

A perícia foi feita no domingo (29), e imagens de câmeras de segurança também foram solicitadas para identificar o autor do crime. Nada foi levado do imóvel. A investigação segue em andamento.



A cassação do mandato da ex-presidente Dilma, por meio do impeachment, completou cinco anos nesta terça-feira (31). Em agosto de 2016 a petista foi afastada por 61 votos favoráveis e 20 contrários.

Senadores rejeitaram pena de inabilitação da petista para funções públicas. O cargo de chefe do executivo foi assumido pelo então vice Michel Temer (MDB) que ficou no poder até a eleição do atual Presidente Jair Bolsonaro.