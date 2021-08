Trem da Supervia - Reginaldo Pimenta

Rio - Os intervalos dos trens do ramal Belford Roxo foram normalizados após mais de sete horas com atrasos, desde a manhã desta segunda-feira (30). O problema, que aconteceu por conta de furtos de cabos, fez com que as composições circulassem com intervalos de 1 hora. Durante a manhã, os ramais de Japeri e Santa Cruz também operaram com atrasos.

Técnicos realizaram reparos durante toda a manhã para normalizar a circulação. Os usuários eram comunicados dos atrasos através do sistema de áudio dos trens. Mesmo assim, muitas estações e vagões registraram aglomerações, principalmente nos horários de pico

A Supervia afirmou que "apenas no primeiro semestre deste ano os furtos de cabos e de grampos que fixam os dormentes aos trilhos impactaram 2.400 viagens, somando mais de 233 horas de atrasos".