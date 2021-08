Agentes da PRF apreenderam em São Paulo fuzis que iriam abastecer comunidades cariocas - Divulgação

Publicado 30/08/2021 13:26

São Paulo - Um homem foi preso neste domingo (29), na Rodovia Presidente Dutra, transportando 10 fuzis calibre 556 com numeração e fabricação raspadas, carregadores de fuzil e várias caixas de munição. A prisão ocorreu na cidade de Santa Isabel, no estado de São Paulo. O armamento tinha como destino final comunidades do Rio de Janeiro.

A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a fiscalização, os policiais perceberam que o estepe do carro estava vazio e com objetos em seu interior. Os policiais encontraram carregadores e munições no estepe. Já os fuzis estavam escondidos em um fundo falso atrás do painel do carro.

O motorista de 24 anos foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e por tráfico de armas. Aos policiais, contou que seria pago para a entrega das armas que viram para o Rio. Ele não deu detalhes sobre o local da entrega.