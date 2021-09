Carro pega fogo na Linha Amarela - REPRODUÇÃO TV GLOBO

Publicado 01/09/2021 07:24 | Atualizado 01/09/2021 07:27

Rio - Bombeiros combateram um incêndio em um veículo na Linha Amarela, na altura da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na manhã desta quarta-feira (1º). Por conta do trabalho dos militares, a via chegou a ser interditada no sentido Ilha do Fundão, mas já foi reaberta. Não há registro de pessoas feridas.

Por conta dos minutos de interdição, há retenção na via. A melhor opção para os motoristas é seguir pela Estrada do Gabinal.