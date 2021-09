Na Central do Brasil, trabalhadores que tentavam voltar pra casa enfrentaram um perrengue danado - Cleber Mendes

Publicado 01/09/2021 08:02

Rio - Os constantes atrasos dos trens da Supervia que prejudica diariamente milhares de trabalhadores, acendeu o alerta na Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Diante disso, o deputado Dionísio Lins (Progressista), presidente da comissão, vai enviar nesta quarta-feira para a presidência da empresa, um oficio onde cobra as medidas que estão sendo adotadas para evitar que esses atrasos se tornem constantes na vida dos usuários.

O deputado vai entrar também com uma representação junto a 4° Promotoria de Tutela Coletiva de Defesa do Contribuinte, pedindo que seja feita uma investigação rigorosa sobre os constantes problemas diários apresentados pelos trens da SuperVia. Ele pede ainda que seja realizada um ajuste de conduta entre as partes envolvidas.

"Não é de hoje que estamos cobrando providências junto ao Poder Público para que está concessionária atue de maneira no minimo satisfatória junto a população. Sabemos que o roubo de cabos já virou uma rotina tanto na SuperVia como no metrô. Mas não se pode ficar de braços cruzados diante do que vem ocorrendo. Estamos cobrando as medidas que a empresa irá aplicar para pelo menos minimizar a situação. Porquê eles não solicitam a Policia Militar que ela atue de forma mais presente ao longo da via que margeia as estações? A empresa poderia também fazer um levantamento das áreas com maior incidência de furtos, além de intensificar a segurança de sua malha ferroviária não só com rondas, como também com o uso de drones durante o dia e à noite para tentar identificar essa quadrilhas", disse.

Dionísio afirmou também que "não é justo nem decente por parte de uma concessionária como a SuperVia, detentora de um serviço tão importante, simplesmente não ter um plano de emergência para atuar em conjunto com as empresas de ônibus para transportarem passageiros nessas situações que contribua para reduzir as aglomerações nas estações, facilitando assim o deslocamento das pessoas".