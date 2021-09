Boia encontrada pela Capitania dos Portos pertence à embarcação do casal - Divulgação

Publicado 03/09/2021 13:58 | Atualizado 03/09/2021 14:29

Rio - Duas boias encontradas na última quinta-feira (2), no trecho entre a Baía de Sepetiba e a Restinga de Marambaia, na Costa Verde do Rio, pertencem à embarcação onde estavam Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e o empresário Leonardo Machado de Andrade, de 50. A informação foi confirmada pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro e repassada ao delegado responsável pelo caso, Vilson de Almeida, da 166ª DP (Angra dos Reis) nesta sexta-feira. Inicialmente foi informado que apenas uma boia havia sido encontrada, mas depois foi confirmado que se tratavam de duas.

A Capitania identificou que a inscrição que estão nas boias levava o antigo nome da embarcação, que desapareceu no dia 22 de agosto. Em nota, a Capitania dos Portos disse que a Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá (DelItacuruçá) tomou conhecimento, na manhã de quarta-feira (2), do "avistamento de uma embarcação avariada e encalhada na Restinga da Marambaia (RJ), localidade próxima onde foi encontrado o corpo de um dos tripulantes da embarcação desaparecida “Novo Milênio I”. A DelItacuruçá enviou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) ao local para realizar varredura, sendo localizadas duas boias, compatíveis com as existentes na embarcação desaparecida".

Todo o material coletado está sendo periciado e as informações serão compartilhadas com a Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis. Com essa nova pista, a linha de investigação sobre um naufrágio ganha ainda mais força.



O corpo de Cristiane foi enterrado em uma cerimônia fechada para familiares na quinta-feira (2) . No domingo (26), a corretora foi encontrada morta na Restinga da Marambaia. Segundo o laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML), não foram encontrados sinais de violência contra a corretora. A principal linha de investigação da Polícia Civil é que pode ter ocorrido um naufrágio. Devido às pistas encontradas na região, equipes do Corpo de Bombeiro concentram as buscas por ali.

As buscas pelo corpo de Leonardo e pela embarcação entraram no 11º dia nesta sexta-feira.