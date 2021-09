Portal dos Procurados - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Portal dos ProcuradosFoto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 03/09/2021 19:27

Rio - Portal dos Procurados pede informações que possam levar a envolvidos em uma organização criminosa responsável por invadir e explorar terrenos no Parque Estadual Costa do Sol, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos. Os suspeitos são identificados como Carlos Humberto Antunes Gaze, 34 anos, Rosilene de Azevedo Garcia da Silva, 61, e Taylor Rafael Antunes Dutra, 42.

Carlos Humberto é apontado como chefe do tráfico do Monte Alto, em Arraial, e estaria escondido no Parque União, Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Os foragidos fariam parte de um grupo criminoso liderado pelo ex-prefeito de Arraial Renato Martins Vianna, 47 anos.

Formado por integrantes da prefeitura, do Instituto Estadual do Ambiente e do Parque Estadual Costa do Sol, o grupo loteava ilegalmente a região, que não era edificável. Eles forneceriam condições de compra mais acessíveis para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Também estão foragidos: Renato Martins Vianna; o policial militar da reserva e ex-secretário de Ordem Pública Márcio Veiga de Oliveira, 48; e ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol, André Luiz Cavalcanti de Oliveira, 42. O caso está registrado na 132ª DP (Arraial do Cabo).



Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos envolvidos na Organização Criminosa, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).