Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis Redes sociais

Publicado 01/09/2021 12:28

Rio - Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, será enterrada nesta quinta-feira (02) em uma cerimônia reservada apenas para a família. O corpo da corretora foi encontrado no domingo (29), na Restinga de Marambaia, no trecho da Zona Oeste do Rio, mas foi resgatado apenas na segunda (30) por conta das condições climáticas adversas.

Agora, o Corpo de Bombeiros segue nas buscas por Leonardo. De acordo com o laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML), não havia sinais de violência contra a corretora. Ela estava desaparecida desde o último dia 22, quando saiu para passear de barco com o ex-companheiro Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, em Angra dos Reis. O casal tentava uma reconciliação

Entenda o caso

Cristiane foi para Ilha Grande na sexta-feira (20) a convite de Leonardo e deveria ter retornado ao Rio por volta de 12h de segunda-feira (23). Contudo, desde 10h de domingo (22), a família não consegue mais contato com eles. "A gente achou que fosse por causa do sinal, que no dia seguinte conseguiríamos falar com ela. Na segunda, o motorista veio no Piratas (marina em Angra) para levá-la de volta para Rio, foi ai que a gente começou a se desesperar", contou Guilherme, filho de Cristiane.

Depois que Cristiane não apareceu no local combinado com o motorista, a família dela começou a procurar informações com o caseiro da casa do ex-padrasto de Guilherme e descobriu que Leonardo também estava desaparecido. O caseiro contou que os dois saíram por volta das 16h30, de barco, para ver o por do sol em uma praia próxima.

Por não terem voltado, o caseiro chegou a pegar um barco, por volta de 0h de segunda-feira, e foi até a praia que os dois estariam para tentar encontra-los, mas as buscas foram sem sucesso