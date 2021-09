Erasmo Carlos - Divulgação/Guto Costa

Publicado 01/09/2021 12:00

Rio - Com covid-19, Erasmo Carlos apresenta um quadro de saúde em boa evolução. A assessoria do cantor informou nesta quarta-feira que ele segue internado no Hospital Barra Dor, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, "mais por precaução, pela idade e pelas comorbidades".

"O quadro de saúde do Erasmo vem evoluindo muito bem. Segue internado no Hospital Barra Dor no Rio de Janeiro mais por precaução, pela idade e pelas comorbidades. Segue sem febre e com os exames clínicos com melhora acentuada dia a após dia. Agradecemos pela gigante torcida de todo Brasil", disse a assessoria de Erasmo.



O cantor e compositor foi internado nesta terça-feira após testar positivo para a covid-19 . "Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por COVID-19. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo", dizia o comunicado publicado pela equipe do cantor.

Erasmo Carlos, que já recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19, revelou ter sido infectado em vídeo postado no Instagram. "Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para covid-19. Já estou no terceiro dia de confinamento como mandaram meus médicos e peço que todos torçam. Passa rápido", afirmou. "Vacina urgente para todos! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim", completou na legenda da publicação.