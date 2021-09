Na foto, a esquerda, Daniel Soranz, secretário municipal de saúde e Renan Ferreirinha, secretário municipal de educação, na escola Gonçalves Dias, em São Cristóvão, para vacinação com a segunda dose dos profissionais de educação - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 01/09/2021 11:03 | Atualizado 01/09/2021 11:32

Rio - O município do Rio aplica a segunda dose da vacina contra a covid-19 em 60 mil profissionais da educação nesta terça-feira (1). Com isso, a cidade deve completar o esquema de imunização de todo o segmento do ensino, que teve a primeira aplicação em junho . O secretário municipal da Educação, Renan Ferreirinha, esteve presente na Escola Municipal Gonçalves Dias, em São Cristóvão, na Zona Norte, e acompanhou a distribuição de doses no local."O Rio de Janeiro é uma das capitais mais avançadas e foi uma das primeiras a realizar a vacinação dos profissionais da educação, que foi interrompido por uma decisão judicial que nós conseguimos derrubar. Depois, no dia 9 de junho, tivemos um último grupo de profissionais da educação se vacinando e hoje a segunda dose. Daqui a 14 dias finalizamos a imunização com todos os profissionais, e os que estavam afastados por algum motivo devido a covid-19 poderão retornar para as nossas escolas em segurança, imunizados”, afirmou Renan Ferreirinha.

A professora de língua portuguesa Vivian Salema, de 38 anos, compareceu para receber a sua segunda dose e comemorou o momento da sua vacinação. Ela defendeu a importância da ciência e do imunizante para salvar vidas e combater a covid-19 no Rio. "É muito importante e fundamental para todas as pessoas incentivar a vacinação da população. Esse momento representa muito para mim, acredito na ciência e considero que vamos atravessar esse momento de pandemia se todas as pessoas seguirem as normas de segurança", disse.

A merendeira Graciele da Silva, de 34 anos, também classificou o momento como especial e disse que pretende manter as medidas de segurança e cuidados. "Esse é um momento especial, onde a gente se sente mais protegido, mas vou continuar tomando os cuidados, usando máscara e passando álcool em gel. E agora estamos prontos para continuar trabalhando com as crianças com o maior amor e carinho, e agora imunizada e segura também", disse. Até o início de agosto, cerca de 99,9% das escolas municipais do Rio já tinham retornado ao modelo presencial de ensino . Questionado se a Secretaria Municipal da Educação (SME) adotaria a exigência da vacinação dos estudantes, Ferreirinha respondeu que tem discutido com as autoridades sanitárias e outros secretários sobre esse tema e que defende a imunização de todos os alunos elegíveis.O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, também acompanhou a vacinação na escola Gonçalves Dias e comemorou a alta na procura de cariocas atrasados com a imunização da primeira e segunda dose para se vacinar no dia de repescagem. A prefeitura suspendeu novamente o calendário da primeira dose dos adolescentes na terça (1), mas segue realizando a repescagem para quem possui mais de 40 anos e não recebeu a vacina contra a covid-19.“Os números foram impressionantes, as pessoas procuraram muito mais atualizar o seu cartão de vacina. O efeito desse decreto de incentivo à vacinação começou a aparecer e o número de pessoas procurando as unidades de saúde aumentou”, disse.Soranz disse ainda que a cidade tem a previsão de receber uma nova remessa do Ministério da Saúde e que pelo menos 300 mil doses sejam direcionadas ao Rio, sendo possível dar início a dose de reforço nos idosos em conjunto com a imunização de adolescentes. O calendário da capital, contudo, é diferente do estadual. O município do Rio prevê a vacinação de pessoas com 60 anos ou mais, enquanto o Estado orienta a imunização de quem possui 70 anos ou mais.“A gente já sabia que tinha que fazer a dose de reforço há alguns meses. A prefeitura do Rio foi a primeira a falar sobre isso e é necessário vacinar o grupo acima de 60 anos. Estamos insistindo com o Ministério da Saúde, insistindo com a Secretaria de Estado, eles devem se programar para vacinar o grupo acima de 60 anos, assim como a prefeitura vai fazer. Já tem contratos assinados suficientes para suportar a vacinação de um grupo de 60 anos ou mais, então a prefeitura do Rio continua insistindo na importância de vacinar as pessoas acima de 60 anos com a dose de reforço”, afirmou.