Após recesso, alunos da rede municipal do Rio voltam às aulas presenciais nesta segunda-feira - Divulgação

Após recesso, alunos da rede municipal do Rio voltam às aulas presenciais nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 02/08/2021 10:26

Rio - A Secretaria de Educação informou que 99,9% das escolas da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro voltaram às aulas presenciais nesta segunda-feira. Apenas uma unidade, que passa por uma reforma no telhado, ainda não voltou. Com a retomada das atividades, após o recesso de julho, as unidades escolares passam a oferecer a merenda de forma integral, o que levou à suspensão do cartão-alimentação.

"O cartão era uma medida emergencial, criada de maneira temporária enquanto as escolas estivessem fechadas", disse o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, ao G1.

Publicidade

De acordo com a pasta, as 1.542 unidades escolares foram adequadas em relação ao cumprimento dos protocolos sanitários e outras também ganharam ajustes estruturais.

"Informamos também que os mesmos protocolos de distanciamento e revezamento aplicados nas salas de aula também são aplicados nos demais espaços das Unidades Escolares, incluindo os refeitórios. Por falar em refeitórios, todos os alunos poderão merendar na escola, o que é a garantia de refeições mais balanceadas e nutritivas, orientadas por nutricionistas e preparadas por nossas merendeiras. Apenas uma escola não retomará o ensino presencial nesta segunda-feira. A unidade passa por reforma no telhado e estará apta a receber alunos ainda no mês de agosto. Está unidade tem cerca de 340 alunos. A rede municipal de Educação do Rio é formada por 644 mil estudantes".

Publicidade

Quando não estiverem presencialmente nas escolas, os alunos acompanharão as aulas de forma remota.

"O aluno poderá seguir estudando por meio do ensino remoto. Desde o início do ano letivo, os estudantes da rede municipal podem conferir as videoaulas elaboradas e apresentadas pelos professores. O Rioeduca na TV vai ao ar pelo sinal aberto da TV Escola (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). As videoaulas do Rioeduca na TV também ficam disponíveis no canal da MultiRio no YouTube . Além disso, no Portal MultiRio , uma área especial que reúne informações sobre o Rioeduca na TV, como a programação, e conteúdos relacionados. E os alunos também podem estudar pelo aplicativo de ensino da SME".

Publicidade

Dados de internet para os alunos

A SME disponibiliza o aplicativo Rioeduca em casa, que pode ser baixado em smartphones dos estudantes e responsáveis, disponível para IOS e Android. O acesso é gratuito. Estudantes que não têm equipamentos para acessar a internet ou morem em áreas sem cobertura, vão receber material didático extra impresso e, frequentemente, irão às escolas deixar as atividades didáticas. Caso o aluno tenha alguma dúvida, ela será respondida na próxima vez em que ele for à escola buscar suas atividades didáticas.