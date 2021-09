PM recupera carro roubado e prende dois suspeitos - Divulgação

Publicado 01/09/2021 11:56

Rio - Dois homens foram presos nesta quarta-feira (1º) depois de serem flagrados em um carro roubado na Estrada Rio São Paulo, na altura de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, a vítima do assalto monitorava o veículo através do GPS e fez a denúncia.

A dupla foi abordada por uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) que patrulhava a região. Dentro do veículo, além de celulares roubados, os policiais apreenderam um revólver calibre 38.

A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande), onde a vítima reconheceu os assaltantes.