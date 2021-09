Idoso irão receber 3ª dose da vacina contra covid-19 nos próximos meses. - Divulgação

Publicado 01/09/2021 10:00 | Atualizado 01/09/2021 10:10

Rio - Idosos residentes de instituições de longa permanência públicas e privadas começam a receber nesta quarta-feira a aplicação da dose de reforço da vacina contra covid-19 no município do Rio. Os moradores do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, serão os primeiros contemplados com a 3ª dose a partir das 13h de hoje.



Para receber a dose de reforço, os idosos devem ter o esquema vacinal completo, tendo recebido a segunda dose há, pelo menos, três meses. Independentemente da vacina tomada nas duas primeiras doses, serão usadas as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, dependendo da disponibilidade. A imunização desse grupo vai até o dia 10 de setembro.

De acordo com o calendário divulgado pela Prefeitura do Rio, a partir do dia 13 deste mês idosos em geral com 95 anos ou mais começarão a receber a dose de reforço. O cronograma deve seguir até o fim de outubro até chegar a população com 60 anos.

Suspensão da vacinação de adolescentes

O município do Rio faz a repescagem de pessoas de 40 anos, puérperas, lactantes, gestante e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais nesta quarta-feira. Já a vacinação de adolescentes de 16 anos foi suspensa devido à falta da entrega de novas doses do imunizante por parte do Ministério da Saúde. A Prefeitura do Rio aguarda a chegada de novas remessas da vacina para retomar o calendário desse grupo.

A segunda dose que passa a incluir nesse mês professores e trabalhadores da área da educação da rede pública e privada prossegue normalmente. Para receber o imunizante é necessário que o trabalhador leve seu comprovante de aplicação da primeira dose e um documento de identificação com foto.